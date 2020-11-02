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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi hayranlarına müjdeli haber! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Çekimler başlıyor... Kurtlar Vadisi hayranlarına müjdeli haber! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Çekimler başlıyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddia edildi. Birçok televizyon kanalında izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinin çekimlere hazırlandığı öne sürüldü. Dizinin hayranları bu iddiaların ardından yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 17:02
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi adıyla 2003 yılında yayın hayatına başlayan efsane dizi Kurtlar Vadisi, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu olarak devam eden dizi 2016 yılında sona ermişti. Dizinin hayranlarına müjdeli haber geldi. Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddia edildi. Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Sosyal medya hesabından Necati Şaşmaz'la fotoğrafını paylaşan Tahir Sarıkaya, Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağını duyurdu.
KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sarıkaya paylaşımında, "Dostum Necatı̇ Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadı̇sı̇'ni konuştuk" ifadelerini kullandı ve paylaşıma "Ama yıl konusunu espiri yaptım arkadaşlar." şeklinde devam etti. Son günlerde yapılan iddiaya göre çekimlerin 2021 yılında başlayacağı, yeni sezonun 2022 yılında başlayacağı konuşuluyor. Yapımcı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri... POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.