Kurtlar Vadisi hayranlarına müjdeli haber! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Çekimler başlıyor...

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.