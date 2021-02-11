Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yıldız Çağrı Atiksoy Malhun Hatun’u canlandıracak

Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman kadrosuna katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Atiksoy'u mercek altına alanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı…