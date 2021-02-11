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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yıldız Çağrı Atiksoy Malhun Hatun’u canlandıracak Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yıldız Çağrı Atiksoy Malhun Hatun’u canlandıracak
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizinin kadrosuna son olarak Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Güzel oyuncu, Kuruluş Osman hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen Malhun Hatun karakterine hayat vereceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 15:41
Atv ekranının büyük bir heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim katılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.
Sevilen oyuncu 'Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.
Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman kadrosuna katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Atiksoy'u mercek altına alanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı…
BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984