Kuruluş Osman’a bomba transfer! Usta oyuncu Şahin Ergüney kadroda

OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.