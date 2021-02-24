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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’a bomba transfer! Usta oyuncu Şahin Ergüney kadroda Kuruluş Osman’a bomba transfer! Usta oyuncu Şahin Ergüney kadroda
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. İkinci sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizinin oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 12:21
Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken 'Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.
OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR
Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.
MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.