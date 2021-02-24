Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Behice’nin peşinde! Yeni savaş rüzgarı

Bir Zamanlar Çukurova'nın 85. bölümünde ortalık bir kez daha karışacak. Üzerine yürüyen Züleyha'nın her şeyi bildiğini söylemesinin ardından panik olan Behice İstanbul'a kaçabilmek için panikleyecek ve arkasında birçok iz bırakacaktır. Hünkar'ın katilini bulabilmek için bir kez daha bir araya gelen Demir ve Fekeli'yi yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.