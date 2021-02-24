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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Behice’nin peşinde! Yeni savaş rüzgarı Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Behice’nin peşinde! Yeni savaş rüzgarı
Bir Zamanlar Çukurova'nın 85. bölümünde ortalık bir kez daha karışacak. Üzerine yürüyen Züleyha'nın her şeyi bildiğini söylemesinin ardından panik olan Behice İstanbul'a kaçabilmek için panikleyecek ve arkasında birçok iz bırakacaktır. Hünkar'ın katilini bulabilmek için bir kez daha bir araya gelen Demir ve Fekeli'yi yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 11:33 ZÜLEYHA HÜNKAR'IN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK! BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?
İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!
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Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!
FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!
Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!
Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!
Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.