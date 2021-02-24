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0){for(t=0;t
24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl’dan Işın Karaca’ya sert tepki: Sana ekmek çıkmaz Sinan Akçıl’dan Işın Karaca’ya sert tepki: Sana ekmek çıkmaz
2018 yılında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kısa süre sonra boşanmıştı. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikili geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, Sinan Akçıl'ın 'Tabi Tabi' şarkısı ile eğlendikleri anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde eleştirilerde geldi. Tepki gösterenlerde biri olan Işın Karaca'ya Akçıl'dan sert yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 13:32
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir dargın bir barışık aşklarına devam eden ikili, sonunda yeniden nikah masasına oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
NİKAHA 40 KİŞİ KATILDI
Nikah törenine aralarında, Semiraris Pekkan, Berkay-Özlem Ada Şahin, Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti gibi ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 kişi katıldı.
Sinan Akçıl'ın 'Tabi Tabi' şarkısı ile eğlendiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde eleştirilerde geldi.
Tepki gösterenlerden biri de Işın Karaca idi. Işın Karaca'nın eleştirisine Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi...