Sinan Akçıl’dan Işın Karaca’ya sert tepki: Sana ekmek çıkmaz

2018 yılında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kısa süre sonra boşanmıştı. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikili geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, Sinan Akçıl'ın 'Tabi Tabi' şarkısı ile eğlendikleri anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde eleştirilerde geldi. Tepki gösterenlerde biri olan Işın Karaca'ya Akçıl'dan sert yanıt geldi.