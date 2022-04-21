21 Nisan 2022, Perşembe
Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Osman Bey Bilecik’i fethetti, hedefinde İnegöl var
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 91'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen bölümünde Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi'ne girerek fethetmeleri, Osman Bey'in oğulları Orhan ile Alaeddin'i kurtarması ve Kayı Obası'nın Bacı Bey'i Selcan Hatun'un ölmesi damga vurdu.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:20
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