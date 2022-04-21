Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Osman Bey Bilecik’i fethetti, hedefinde İnegöl var

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar. Plana göre Bilecik'e giden düğün konvoyuna baskın düzenlenip Yarhisar Tekfuru Baselius'la, kızı Holofira'yı ele geçirecektir. Osman Bey, Bala ve Malhun Hatun'la birlikte kaleye giderken Alpler ise düğün konvoyu içinde gizlice kaleye gireceklerdir. Osman Bey'in en büyük kozu bir süre önce Bilecik Kalesi'ne sızdırdığı Gündüz Bey'in oğlu, yeğeni Aktemur'dur.