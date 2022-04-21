21 Nisan 2022, Perşembe
Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz günlerde oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. İlk kez baba olma heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, kariyerinde de önemli bir gün yaşadı. 'Arman' karakterine hayat verdiği bilimkurgu türündeki yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katılan oyuncu, eşinin ve oğlunun sağlık durumu hakkında konuştu. 'Kurt Efe kime benziyor?' sorusunu da cevaplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:51
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