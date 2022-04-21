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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz günlerde oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. İlk kez baba olma heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, kariyerinde de önemli bir gün yaşadı. 'Arman' karakterine hayat verdiği bilimkurgu türündeki yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katılan oyuncu, eşinin ve oğlunun sağlık durumu hakkında konuştu. 'Kurt Efe kime benziyor?' sorusunu da cevaplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:51
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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 15 Nisan Cuma günü oğlu Kurt Efe'yi kucağına aldı. İlk kez baba olma heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu başrolü Özge Özpirinçci ile paylaştığı, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi konu alan 'Yakamoz S-245' adlı dizi, dün dijital platformda izleyicisiyle buluştu.

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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

Yönetmenler Tolga Karaçelik ve Umut Aral ile oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış, dizinin yayına girişini bir yemekle kutladı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

Yıllardır imajında sık sık değişiklikler yapan başarılı oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.

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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

"YAPILMAMIŞ BİR İŞİ YAPTIK"

38 yaşındaki oyuncu, "Hikaye çok enteresan. Daha önceden yapmadığım bir iş. Yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımla çok heyecanlıyız. Yapılmamış bir işi yaptığımız için çok mutluyum ama tabii ki takdir izleyicinin. Geri dönüşleri heyecanla bekliyoruz. Pandemiye de dokunan bir durum söz konusu. Dünyayı ilgilendiren ve dünyada olan bir takım olumsuzluklar sebebiyle insanlığı başına gelen felaketlerin anlatımı" dedi.

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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Geçtiğimiz günlerde baba olan Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok."