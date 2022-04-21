Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı! Yeni imajı olay oldu

"YAPILMAMIŞ BİR İŞİ YAPTIK"

38 yaşındaki oyuncu, "Hikaye çok enteresan. Daha önceden yapmadığım bir iş. Yönetmen ve oyuncu arkadaşlarımla çok heyecanlıyız. Yapılmamış bir işi yaptığımız için çok mutluyum ama tabii ki takdir izleyicinin. Geri dönüşleri heyecanla bekliyoruz. Pandemiye de dokunan bir durum söz konusu. Dünyayı ilgilendiren ve dünyada olan bir takım olumsuzluklar sebebiyle insanlığı başına gelen felaketlerin anlatımı" dedi.