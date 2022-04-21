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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Bir döneme damga vuran yapımlarda olan Cennet Mahallesi kadrosunda Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimleri buluşturdu. Dizide Ayşe ve Aliş karakterlerine hayat veren Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut ise yıllar içinde büyük değişime uğradı. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topladı. Şimdilerde Youtube'da makyaj videoları çeken Temizsoy, Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Dizinin Aliş'i Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:47
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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...