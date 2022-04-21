Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle şaşkına çevirdi! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Bir döneme damga vuran yapımlarda olan Cennet Mahallesi kadrosunda Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimleri buluşturdu. Dizide Ayşe ve Aliş karakterlerine hayat veren Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut ise yıllar içinde büyük değişime uğradı. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topladı. Şimdilerde Youtube'da makyaj videoları çeken Temizsoy, Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Dizinin Aliş'i Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...