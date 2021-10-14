14 Ekim 2021, Perşembe
Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DüşmanUyumaz etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:49
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