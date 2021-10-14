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Haberler Galeri Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DüşmanUyumaz etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:49
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Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Dizinin 66'ncı bölümde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı.

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Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Alp başı ağabeyi Gündüz Bey'den hesap soran Osman Bey, bu saldırının sorumlusunu bulmak için tüm imkanlarını seferber etti.

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Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Alplerinin dönüşünü dört gözle bekleyen Turgut Bey, Osman Bey'in şehit Alpleriyle birlikte gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

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Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Osman Bey, Kosses'ten intikam almak isteyen Turgut Alp'e sükunet tavsiyesinde bulundu ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağının sözünü verdi.