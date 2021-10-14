Kuruluş Osman zirveye kuruldu! Muhteşem bölümüyle çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

