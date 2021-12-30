30 Aralık 2021, Perşembe
Kuruluş Osman zirvede! Osman Bey Vezir Alemşah’ı dize getirdi
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 77'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey önce ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti, ardından Vezir Alemşah'ı dize getirdi! #ZaferTürkündür etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:07
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