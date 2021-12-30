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Haberler Galeri İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, aşklarıyla magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası sık sık bir arada görüntülenen ikilinin birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan Şeker, sosyal medyadan bir kez daha aşkını haykırırken çocuklarına koyacakları isimleri de açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:39
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İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

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İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk'' ifadelerini kullandı.

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İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

ÇOCUĞUNA VERECEKLERİ İSİM...

İlayda Şeker, ileride doğacak çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti.

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İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

''İSMAİL'DEN ÖNCE NEFES ALMIYORMUŞUM''

Şeker, İsmail Balaban için ''İsmail, aldığım nefes. Hatta ben İsmail'den önce nefes almıyormuşum. Tarif edilemez bir duygu İsmail'le olmak'' diyerek, Balaban'a olan aşkını haykırdı.

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İlayda Şeker İsmail Balaban’a aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı

''İSMAİL GİYİMİME KARIŞIYOR''

İsmail Balaban'la aşk yaşamaya başladıktan sonra Instagram hesabındaki iddialı pozlarını silen İlayda Şeker, ''İsmail, giyimime karışıyor. Haklı yönleri var. Ben de ona saygı çerçevesi içinde ayak uydurmaya çalışıyorum'' itirafıyla şaşırttı.