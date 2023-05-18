18 Mayıs 2023, Perşembe
‘Kuruluş Osman’ yine çarşambanın galibi oldu
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 126. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 126. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,40 reyting ve %22,24 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,32 reyting ve %18,35 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, AB'de %5,48 reyting ve %15,67 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. #BuVatanBizim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:58
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