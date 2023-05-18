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Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Güçlü sesiyle bilinen ve son dönemde sahne performansıyla da dikkat çekti. Sosyal medyadan gelen yorumlar ise Çıtak'ı isyan ettirdi. Babasının gölgesinde kalmaktan rahatsız olan şarkıcı, açtı ağzını yumdu gözünü...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:49
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Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu. Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.

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Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

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Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.

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Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”

Çıtak açıklamasının devamında ise "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" dedi.