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Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses isyanı! “Size yaranılmaz, beni salın”
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Güçlü sesiyle bilinen ve son dönemde sahne performansıyla da dikkat çekti. Sosyal medyadan gelen yorumlar ise Çıtak'ı isyan ettirdi. Babasının gölgesinde kalmaktan rahatsız olan şarkıcı, açtı ağzını yumdu gözünü...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 12:46Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:49