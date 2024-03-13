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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" dizisi bu akşam 152. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber, Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur. İşte yeni bölüme dair detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:24
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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. "Düşümüz ömrümüzden uzundur yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" diyerek ordusunu hedefine hazırlamaktadır.

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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Mehmet Bey'in Kütahya'dan getirdiği haber Gonca ve Alaeddin açısından büyük bir sorunu ortaya çıkarmıştır.

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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Alaeddin Bey "Evlenelim!" der. Gonca Hatun buna nasıl cevap verecektir?

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Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

MALHUN HATUN OLIVIA'DAN HESAP SORUYOR

Malhun Hatun, Olivia'yı zindana atmıştır, olanları açığa çıkartmakta kararlıdır. Malhun Hatun Olivia'nın oyununu çözebilecek midir?