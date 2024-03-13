Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" dizisi bu akşam 152. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber, Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur. İşte yeni bölüme dair detaylar...