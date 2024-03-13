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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrol oyuncusu İlayda Alişan,özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le mutlu bir birliktelik sürdüren Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. İmaj tazeleyen güzel oyuncunun, son hali takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmruna tutuldu. İşte İlayda Alişan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:10
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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan ’Sürpriz’ diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, özellikle Ateş Kuşları'ndaki performansıyla büyük beğeni topladı. Genç oyuncu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle magazin manşetlerinden düşmüyor.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan ’Sürpriz’ diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...
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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan ’Sürpriz’ diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

Geçtiğimiz aylarda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptıran güzel oyuncu özel hayatıyla da sık sık gündemde.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan ’Sürpriz’ diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

İlayda Alişan son olarak 3.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Saçlarının rengini değiştiren Alişan, peş eşe paylaşımlarda bulundu. Güzel oyuncunun son hali ise oldukça beğenildi.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan ’Sürpriz’ diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin...

İşte İlayda Alişa'ın son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...