Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek paylaştı! Yeni imajı hayran bıraktı! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin...

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrol oyuncusu İlayda Alişan,özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le mutlu bir birliktelik sürdüren Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. İmaj tazeleyen güzel oyuncunun, son hali takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmruna tutuldu. İşte İlayda Alişan'ın son hali...