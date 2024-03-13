13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Amerika'ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz"

Amerika'ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz"

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Eşi ve kızıyla birlikte ABD'de yaşamaya devam eden Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak takipçilerine hazırladığı iftar menüsünü tanıtan Ateş, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz" dedi. İşte Ceyda Ateş'in iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:54
  • 1
  • 158
Amerika’ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz

"Adını Feriha Koydum" dizisiyle hafızalarda yer edinen Ceyda Ateş, evlendikten sonra Amerika'ya taşındı. Eşi ve kızıyla birlikte ABD'de yeni bir hayat kuran Ateş, yurt dışındaki yaşamına dair detayları sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

  • 2
  • 158
Amerika’ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz

YouTube kanalında yayınladığı bir videoda iftar menüsü hazırlayan bir oyuncu, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşum Brezilyalı. Tüm yemeklerimizin tadına baktı. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" şeklinde konuştu.

  • 3
  • 158
Amerika’ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz

Sabah'ta yer alan habere göre; 3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor"

"Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyen Toplusoy ise şöyle devam etti: "Dilini bilmeyen kültürünü bilmez. Türkçe çok önemli bir dil. Yurt dışında yaşayan Türkler çocuklarına çok iyi Türkçe öğretmeli"

  • 4
  • 158
Amerika’ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz

Ceyda Ateş, Amerika'daki sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekti. Ateş 3 sene önce kızı Talia'yı dünyaya getirirken yaşadıklarını anlattı.

Ateş ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye'de özel hastanelerde gerçekten özel hizmet alıyorsunuz. Türkiye'deki özel hastaneler lüks otel gibi. Devlet hastanesinde doğum yapsanız da Amerika'dakinden çok daha özel bir hizmet alıyorsunuz.

Amerika'da ben özel bir hastanede doğum yaptım. Ama özel demeye bin şahit lazımdı. O kadar yalın, o kadar düz ki...

Kıyaslamak ya da yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama durum böyle... Kadın doğum doktorum bizim arkadaşımız olmasına, hatta sık sık yemeklerde bir araya geliyor olmamıza rağmen kendisini direkt arayamıyordum, ofisini arayıp ulaşabiliyordum ona.

  • 5
  • 158
Amerika’ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz

Bende cep telefonu bile yoktu. Bir şey olursa "Ofisimi ara" diyordu. 7-24 açık olduğu için hastane acil bir durumda doktora ancak onlar ulaşıyordu.

Doktor doğumumu yaptırdı... Sonra "Beni ne zaman görecek doktorum?" diye sordum, "10 gün sonra" diye cevap verdiler.

Türkiye'de doğum yaptığınızda doktor başınıza geliyor, konuşuyor, sohbet ediyor sizinle.

Burada o mesafeyi aşmak, samimiyet kurmak istemiyorlar sanırım. Türkiye'de aldığın hizmet, konfor buradan çok çok daha iyi"