Amerika'ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz"

Sabah'ta yer alan habere göre; 3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor"

"Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyen Toplusoy ise şöyle devam etti: "Dilini bilmeyen kültürünü bilmez. Türkçe çok önemli bir dil. Yurt dışında yaşayan Türkler çocuklarına çok iyi Türkçe öğretmeli"