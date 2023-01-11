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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

ATV ekranlarında seyircisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi tarihteki pek çok önemli karakteri bizlere tanıtmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle birlikte Anadolu Selçuk Devleti Sultanı III. Alaaddin Keykubat merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 22:10
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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 12 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile birlikte Selçuklu Sultanı III. Allaaddin Keykubat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? İşte hayatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

SULTAN ALAEDDİN KİMDİR?

III. Alâeddin Keykubad Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un torunudur.

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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların hakimiyetine girdi. Moğollar Selçuklu Sultanlarını sıkı bir denetim altında tutuyordu. Anadolu'yu hakimiyeti altına alan Moğol devleti olan İlhanlıların hükümdarı Gazan Han, Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'u emirlerine uymadığı için tahttan indirdi. Onun yerine III. Alâeddin Keykubad geçti.

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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu'da bir takım karışıklıklar olunca Moğollar, O'nu da tahttan indirip yerine tekrar II. Gıyaseddin Mesud'u geçirdiler.

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Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

III. Alâeddin Keykubad tahttan indirildikten sonra Tebriz'e gönderilip yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. Fakat eşinin Moğol hanedanından olması sebebiyle hayatı bağışlandı. Gazan Han, ona İsfahan'da kalmasını emretti ve onun bütün masraflarını karşıladı.