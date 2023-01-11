Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü? Mezarı nerede?

ATV ekranlarında seyircisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi tarihteki pek çok önemli karakteri bizlere tanıtmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin 11 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle birlikte Anadolu Selçuk Devleti Sultanı III. Alaaddin Keykubat merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman Sultan Alaaddin kimdir? Selçuk Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarihte ne zaman yaşadı, öldü?