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GİBİ 4. sezon MÜJDESİ! 2023 Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı? Hangi platformda yayınlanıyor?
Gibi dizisi 4. sezon ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Gibi dizisinin yeni sezonun geleceği kesinleşirken sevenleri de "Yeni sezon çekimleri başladı mı?", "Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte fenomen diziye dair detaylar...