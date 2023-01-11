GİBİ 4. sezon MÜJDESİ! 2023 Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı? Hangi platformda yayınlanıyor?

Absürt komedi türünde yayınlanan Gibi dizisi ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Dijital platform dizisi olarak ekranlara gelen Gibi, 3 sezon olarak yayınlandı. Dizinin sevenleri 4. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Gibi 4. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı? Hangi platformda yayınlanıyor?