Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı. Geçtiğimiz yıl da bir mekanda kavga edip polislere saldıran 22 yaşındaki Emrecan, bu kez Bebek'in en ünlü mekanlarından birinde yumruk yumruğa kavga etti. İddialara göre müşterilerden biri tuvalete gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Bu sözlerin ardından ortalık savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil olunca sandalyeler, yumruklar havada uçuştu.