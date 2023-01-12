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Haberler Galeri Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı. Geçtiğimiz yıl da bir mekanda kavga edip polislere saldıran 22 yaşındaki Emrecan, bu kez Bebek'in en ünlü mekanlarından birinde yumruk yumruğa kavga etti. İddialara göre müşterilerden biri tuvalete gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Bu sözlerin ardından ortalık savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil olunca sandalyeler, yumruklar havada uçuştu.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:16
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Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.

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Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkardı.

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Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı;

O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor. Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!

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Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Bu arada kavgayla ilgili detay öğrenmek için biraz araştırma yaptım; ve herkes kavgayı Emrecan Sabancı'nın başlattığını söyledi.

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Emrecan Sabancı’nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı! Yumruk ve sandalyeler havada uçtu

Eğlenmeye çok düşkün olduğu ve sık sık evinde de partiler verdiği konuşulan Emrecan'a, bu olaydan sonra aileden eğlence yasağı gelirse hiç şaşırmam!