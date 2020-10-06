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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. İlk bölümüyle nefesleri kesmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey obaya dönüyor. Osman Bey ve Alpleri Aksakallılar'dan aldığı görevle Bizans ordusuna kafa tutarken, Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık eder. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ikinci sezonunda yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 12:40
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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.

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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.

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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!

Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek?