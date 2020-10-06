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Kuruluş Osman sezona başlıyor: İlk bölümüyle nefesleri kesecek!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. İlk bölümüyle nefesleri kesmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey obaya dönüyor. Osman Bey ve Alpleri Aksakallılar'dan aldığı görevle Bizans ordusuna kafa tutarken, Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık eder. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ikinci sezonunda yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 12:40
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