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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları
6'ncı sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekrana verdiği aranın ardından fırtına gibi geri dönmeye hazırlanan Pelin Akil, ikizleriyle gündeme oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 13:49
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