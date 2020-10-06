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Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

6'ncı sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan Pelin Akil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekrana verdiği aranın ardından fırtına gibi geri dönmeye hazırlanan Pelin Akil, ikizleriyle gündeme oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 13:49
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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Pelin Akil sosyal medyanın gündemine oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA GÜZİN

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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA GÜZİN

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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN