EDHO'nun yıldızı Pelin Akil ikizleriyle olay oldu! İşte Pelin Akil ve ikizlerinin fotoğrafları

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Pelin Akil sosyal medyanın gündemine oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.