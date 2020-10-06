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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek
Cem Özer'in sosyal medya üzerinden bir kadın takipçisiyle yaptığı görüntülü konuşma ve mesajları ifşa olmuş, Özer'in takipçisini taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberler sonrası Özer eşi Pınar Dura ile birlikte kamera karşısına geçti. Özer eşinden özür dilerken, karısı da yaşananları "Minik bir beraberlik" olarak değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:52
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