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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

Cem Özer'in sosyal medya üzerinden bir kadın takipçisiyle yaptığı görüntülü konuşma ve mesajları ifşa olmuş, Özer'in takipçisini taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberler sonrası Özer eşi Pınar Dura ile birlikte kamera karşısına geçti. Özer eşinden özür dilerken, karısı da yaşananları "Minik bir beraberlik" olarak değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:52
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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

61 yaşındaki Cem Özer'in, Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

Ünlü oyuncunun mesajlarını ifşa eden kadın, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuştu. "Bana uygun olmayan fotoğraflar ve videolar yolladı. 'Monica Bellucci'ye benziyorsun' diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Kamuya mâl olmuş birinin böyle şeyler yapmaması lazım." dedi.

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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

"ALMANYA'DA BİR GECELİĞİNE BİRLİKTE OLDUK"

Programa telefonla bağlanan Cem Özer, söz konusu kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak, "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük" dedi.

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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

Kendisine şantaj yapıldığını öne süren Özer, "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin euroya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar" ifadelerini kullandı.

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Fotoğrafları ve mesajları ifşa olan Cem Özer’e eşinden destek

"KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor."