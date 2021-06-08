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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...
Survivor 2021 final ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final için sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da bu hafta elenen isimler sonrasında 7 kişi kalacak. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler final tarihi hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 00:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 00:26
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