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Haberler Galeri Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

Survivor 2021 final ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final için sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da bu hafta elenen isimler sonrasında 7 kişi kalacak. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler final tarihi hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 00:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 00:26
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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

Survivor 2021 final ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'nin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Haftanın hemen hemen her günü ekranlara gelen programı Survivor'da finale kalacak isimlerde belli olmaya başladı. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi sonrasında Acun Ilıcalı'nın yakın tarihte finali açıklaması bekleniyor. İşte, Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak

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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

SURVİVOR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dün akşam 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarı final turunda Aleyna – İsmail, Berkay – Batuhan eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turda Aleyna, İsmail'i 3-1, Berkay ise Batuhan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Aleyna ve Berkay arasında geçen mücadeleyi 5-2 skorla kazanan Berkay oldu. Bu sonuçla birlikte; Berkay, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

Survivor Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay, eleme adayı olarak Steven'ı söyledi. Böylece Steven, ikinci eleme adayı oldu.

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Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi sosyal medyada birbirine girdi. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddia göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı.