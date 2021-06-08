Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak