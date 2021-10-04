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Haberler Galeri Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

Yeni hikayesi ve güçlü kadrosu ekranlara geri dönecek olan Kuruluş Osman, platosunun kapılarını açtı. Yeni yapılan kaleler, saraylar, 500 metrekarelik otağ için 250 kişilik sanat ekibi çalıştı. 20 kişilik kostüm ekibi 85 bin metre kumaş harcayarak kostümler hazırladı. Sualtı çekimlerinde 10 profesyonel dalgıç görev aldı. Büyük bir emekle hazırlanan Kuruluş Osman yeni sezonda yine nefes kesmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:32
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Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor! Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman, platosunun kapılarını açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

16 YENİ OYUNCU

Dizisinin üçüncü sezon kadrosuna 16 yeni oyuncu dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç yeni sezonda sizlerle olacak.

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Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

KALELER YAPILDI

Takvim'in haberine göre, Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edildi. Osman Bey'in obası baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü. Harmankaya Kalesi ve şehri 20 bin metrekare alana inşa edilirken, içerisinde meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler bulunuyor. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan inşa edildi.

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Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

ÖZEL HALILAR DOKUNDU

Kayı Obası bütün aksesuarları ile tepeden tırnağa yenilenirken, Osman Bey'e 500 metrekarelik devasa yeni bir otağ yapıldı. 3 bölümden oluşan bey makamı 200 metrekare, iki oda ise 300 metre kareden oluştu. Bey makamında 4 ahşap direk yer alırken otağın beş ahşap kapısı bulunuyor. Otağın içinde ahşap kaplama, süsleme ve el boyamaları yapıldı. 12 ve 10'ar metre çapında 500 metre kare halılar özel olarak dokundu. Ayıca Kayı Obası dışında Turgut Bey için de yaşam alanları ile birlikte 25 çadırlık yeni bir oba inşa edildi.

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Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

250 KİŞİLİK SANAT EKİBİ

250 kişilik sanat ekibi tarafından inşa edilen kale, şehir ve obalar için 50 bin ton özel işlemeli taş, 20 ton demir, 1000 metreküp kereste ve tomruk, 500 metreküp strafor ile 15 ton boyatiner kullanıldı. Sanat ekibi ayrıca binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silahla birlikte 5 bin adet mobilya, günlük eşya ve aksesuar ürettiler.