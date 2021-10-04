04 Ekim 2021, Pazartesi
Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek
Yeni hikayesi ve güçlü kadrosu ekranlara geri dönecek olan Kuruluş Osman, platosunun kapılarını açtı. Yeni yapılan kaleler, saraylar, 500 metrekarelik otağ için 250 kişilik sanat ekibi çalıştı. 20 kişilik kostüm ekibi 85 bin metre kumaş harcayarak kostümler hazırladı. Sualtı çekimlerinde 10 profesyonel dalgıç görev aldı. Büyük bir emekle hazırlanan Kuruluş Osman yeni sezonda yine nefes kesmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:32
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