Kuruluş Osman set kapılarını açtı! Binlerce kişi çalıştı devasa oba kuruldu! Baştan sona bir emek

KALELER YAPILDI

Takvim'in haberine göre, Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edildi. Osman Bey'in obası baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü. Harmankaya Kalesi ve şehri 20 bin metrekare alana inşa edilirken, içerisinde meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler bulunuyor. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan inşa edildi.