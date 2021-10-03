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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

ATV dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında 2 sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı dizinin 3. yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Dizi severler Kuruluş Osman 3. yeni sezon için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Dizinin yeni sezonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezona ilişkin fragmanların gelmesiyle birlikte Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 03.10.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 13:48
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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

Kuruluş Osman 3. yeni sezon için geri sayım sürüyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ve Çarşamba akşamları heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. Diziden müjdeli haber geldi ve yeni sezon fragmanları yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

Yeni sezon fragmanları ile büyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey'in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, Ekim ayında seyircilerin karşısına çıkacak.

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba günü üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye geliyor.