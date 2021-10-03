Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

ATV dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında 2 sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı dizinin 3. yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Dizi severler Kuruluş Osman 3. yeni sezon için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Dizinin yeni sezonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezona ilişkin fragmanların gelmesiyle birlikte Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? İşte cevabı!