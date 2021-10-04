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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar
MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek'ten kötü haber geldi. 2012 yılında nikah masasına oturan ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:49Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:50