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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek'ten kötü haber geldi. 2012 yılında nikah masasına oturan ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:50
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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

MasterChef yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanma kararı aldı. Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

Hürriyet'in haberine göre; seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

BAŞKA EVE TAŞINDI

2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış.

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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.

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MasterChef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’ten kötü haber! Evleri ayırdılar boşanıyorlar

AYRILIK NEDENİ…

Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.