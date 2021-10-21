İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

Yaz aylarını birlikte geçiren ve Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi, aşk yaşadıkları haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla iddiaları güçlendiren ikili, ilişki sorularına kaçamak yanıtlar veriyordu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ikili, ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.