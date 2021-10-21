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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

Yaz aylarını birlikte geçiren ve Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi, aşk yaşadıkları haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla iddiaları güçlendiren ikili, ilişki sorularına kaçamak yanıtlar veriyordu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ikili, ihanet iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 14:13
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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

Cem Belevi, uzun süre aşk yaşadığı Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden dönmüş, sonra adı İrem Derici'yle anılmıştı.

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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

İrem Derici ve Cem Belevi'nin yaz aylarından itibaren aşk yaşadığı magazin basınının gündeminden düşmüyordu.

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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

İlk başlarda ilişkileri reddeden "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, Bodrum'da baş başa tatil yapmıştı. İrem Derici ve Cem Belevi'nin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ise iddiaları güçlendirmişti.

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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

Son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde görüntülenen ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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İrem Derici ve Cem Belevi hakkında şoke eden ihanet iddiası! Başlamadan bitti

CEM BELEVİ İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?

Cem Belevi'nin, bir süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı İrem Derici'yi aldattığı öne sürüldü.