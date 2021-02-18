Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

Reklam filmi ve dizi çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, otelde görüntülenmeleri sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti. Kısa bir süredir birlikte olan çiftin evlilik kararı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine evlenme kararı aldıkları iddia edilirken Can Yaman'ın düğün için de servet harcayacağı konuşuluyor. İşte sürpriz nikahın detayları...