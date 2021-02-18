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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

Reklam filmi ve dizi çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, otelde görüntülenmeleri sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti. Kısa bir süredir birlikte olan çiftin evlilik kararı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine evlenme kararı aldıkları iddia edilirken Can Yaman'ın düğün için de servet harcayacağı konuşuluyor. İşte sürpriz nikahın detayları...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 14:20
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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bir süre önce reklam filmi ve dizi çekimleri için Roma'ya gitmişti. Kaldığı otelde görüntülenen Yaman'ın spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Can Yaman ile Diletta Leotta aşklarını ilan etmişlerdi.

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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

31 yaşındaki oyuncu, 14 Şubat için gittikleri Amalfi'de sevgilisine evlilik teklif etti. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı.

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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Çiftin kısa süre içinde Sicilya'da nikah masasına oturacağı söyleniyor.

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Diletta Leotta ile evlenecek olan Can Yaman düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı

Düğün için hazırlıklara başlayan Can Yaman'ın ise kesenin ağzını açtığı haberleri gündeme geldi. İşte sürpriz nikahın detayları…