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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kem gözlü tavırlarıyla ortalığı karıştırmıştı! Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Zor durumda kalınca... Kem gözlü tavırlarıyla ortalığı karıştırmıştı! Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Zor durumda kalınca... Perşembe akşamının değişmeyen birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının ardından izleyiciler bir şok daha yaşadı. Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne olmuştu. Yılmaz'ın ölümünün şoku henüz atlatılamamışken bir ayrılık haberi daha geldi. İddialara göre kötü kadın rolü oynayan Esra Dermancıoğlu'nun (Behice) diziye veda edecek. Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:01
Kem gözlü tavırlarıyla ortalığı karıştırmıştı! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha, nihayet kavuştu derken bu kez ölüm onları sonsuza dek ayırdı! İzleyiciler Yılmaz'ın ölümünün şokunu atlatamamışken bir ayrılık haberi daha geldi. Müjgan'ın halası Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi. Senaryo gereği Behice'nin intihar edeceği konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR BEHİCE ÇUKUROVA'YA VEDA EDECEK Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda Hünkar'ın ölümüyle sarsılan Çukurova'da Yılmaz'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesi herkesi derinden etkilemişti. Şimdi ise masumiyet oyunları oynayan kötü kadın rolünü canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun (Behice) diziye veda edeceği iddia edildi. İddialara göre, Behice'nin intihar ederek diziden ayrılacağı konuşuluyor.
Dizinin yapımcısı tarafından resmi açıklama gelmezken, sosyal medyada konuşulan iddialara göre Behice'nin önümüzdeki hafta yayınlanacak 83. bölümde ekranlara veda edeceği söylendi.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
Esra Dermancıoğu, 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cümbüş adlı müzik aletinin mucidi olan Luthier Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti Lisesi'nde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.
Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.
Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.