Kem gözlü tavırlarıyla ortalığı karıştırmıştı! Bir Zamanlar Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Zor durumda kalınca...

Perşembe akşamının değişmeyen birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının ardından izleyiciler bir şok daha yaşadı. Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne olmuştu. Yılmaz'ın ölümünün şoku henüz atlatılamamışken bir ayrılık haberi daha geldi. İddialara göre kötü kadın rolü oynayan Esra Dermancıoğlu'nun (Behice) diziye veda edecek.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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