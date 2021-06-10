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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can'la yatta yakalanan Emir Sarıgül'le ilgili bomba bir haber gündeme geldi. İkilinin görüntülerinin çıkmasının ardından basına konuşan Buket Aydın, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını ve kendisiyle evlenmek istemediğini açıklamıştı. Sarıgül'ün bugün eski sevgilisi Buket Aydın ile nikah masasına oturacağı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinden duyurdu. Buket Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:36
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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

Yılın aşk bombasında son dakika gelişmesi yaşandı. Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleneceği ortaya çıktı. İşte Sabah yazarı Bülent Cankurt'un o yazısı…

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor iddiası! Aydın'dan jet yanıt geldi

Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti.