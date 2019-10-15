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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

Yeni sezonda ATV ekranlarının reyting rekorları kırması beklenen dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yayın tarihi diziyi bekleyenler tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dizide Osman Gazi ve çevresinde gelişen olaylarla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 23:42
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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Milyonları ekran başına toplaması beklenen ve Diriliş Ertuğrul'un izinden gidecek Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Diziden yayınlanan ilk fragmanın ardından dizi severler sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fragmanı şimdiden izlenme rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Özçivit tarihte Osman Gazi karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? İşte detaylar…

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

KURULUŞ OSMAN NREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.