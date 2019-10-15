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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
Yeni sezonda ATV ekranlarının reyting rekorları kırması beklenen dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yayın tarihi diziyi bekleyenler tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dizide Osman Gazi ve çevresinde gelişen olaylarla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 15.10.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 23:42
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