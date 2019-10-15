Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Milyonları ekran başına toplaması beklenen ve Diriliş Ertuğrul'un izinden gidecek Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Diziden yayınlanan ilk fragmanın ardından dizi severler sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fragmanı şimdiden izlenme rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Özçivit tarihte Osman Gazi karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? İşte detaylar…