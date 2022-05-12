Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün artan Alişan, Instagram yaptığı paylaşımla kardeşinin doğum gününü kutladı. Yazdıkları takipçilerini duygulandırırken Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldığı ortaya çıktı. Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözünden rahatsız olan Tektaş, eltisini engelledi. Gerilimin artmasıyla iki elti sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.