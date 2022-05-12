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Haberler Galeri Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün artan Alişan, Instagram yaptığı paylaşımla kardeşinin doğum gününü kutladı. Yazdıkları takipçilerini duygulandırırken Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldığı ortaya çıktı. Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözünden rahatsız olan Tektaş, eltisini engelledi. Gerilimin artmasıyla iki elti sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:53
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Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" dedi.

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Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı.

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Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

İKİ ELTİ BİRBİRİNİ SİLDİ

Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme" diye Alişan'a uyarıda bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi.

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Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş'ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

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Eltiler birbirine girdi! Selçuk Tektaş’ın doğum gününde Buse Varol ve Merve Tektaş arasında kriz çıktı

"12 MAYIS BİZİM İÇİN ARTIK KARANLIK"

Zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün artan sanatçı, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaşıp, şu mesajı yazdı: