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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Kuruluş Osman kadrosuna iki transfer birden!
Her bölümüyle ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Ünlü oyuncular Teoman Kumbaracıbaşı ve Uğur Biçer, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek 48'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:59
Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizinin 48'inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine; Uğur Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Moğollar dönüyor uç bölgesinde yeni bir cephe açılıyor: Osman Bey obadaki haini bulabilmek için ant içiyor!
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 3 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 48'inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay'ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey'in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.
48. BÖLÜMDE NELER OLACAK SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?
Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.