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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan 184. bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Alpaslan'ın vurulması ve Hızır'ın hapse girmesinin ardından intikam için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, İshak'ın peşine düştü. İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 12:21
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

İlyas, yaptığı iftirayla Hızır'ın cezaevine girmesine, kurduğu tuzakla da Alparslan'ın vurulmasına sebep olan İshak'ın peşindeydi. Uzun takip sonucunda İshak'ı bulan İlyas, intikamını almakta tereddüt etmedi. İshak öldü mü? Bu hesaplaşmanın sonucunda dengeler nasıl değişecek? Cevapları önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yer alacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 184. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

184. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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