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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük hesaplaşma! Türkiye ekranlara kilitlendi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan 184. bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Alpaslan'ın vurulması ve Hızır'ın hapse girmesinin ardından intikam için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, İshak'ın peşine düştü. İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 12:21
Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.
İlyas, yaptığı iftirayla Hızır'ın cezaevine girmesine, kurduğu tuzakla da Alparslan'ın vurulmasına sebep olan İshak'ın peşindeydi. Uzun takip sonucunda İshak'ı bulan İlyas, intikamını almakta tereddüt etmedi. İshak öldü mü? Bu hesaplaşmanın sonucunda dengeler nasıl değişecek? Cevapları önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yer alacak.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.