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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk... Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...
Model grubunun solisti olarak tanınan ve bir süredir solo olarak kariyerine devam eden Fatma Turgut, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Youtube'daki programına konuk olan Turgut, Model grubundan neden ayrıldığını anlatırken Sertab Erener ile de konuşmadıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 13:50
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu YouTube programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BİRBİRİMİZE DOYDUK"
Turgut,
"8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk." dedi.
Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri şöyle anlattı:
"Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık..." "Bir anda aradılar ve 'Türkiye'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum."