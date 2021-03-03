Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

Model grubunun solisti olarak tanınan ve bir süredir solo olarak kariyerine devam eden Fatma Turgut, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Youtube'daki programına konuk olan Turgut, Model grubundan neden ayrıldığını anlatırken Sertab Erener ile de konuşmadıklarını açıkladı.