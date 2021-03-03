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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

Model grubunun solisti olarak tanınan ve bir süredir solo olarak kariyerine devam eden Fatma Turgut, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Youtube'daki programına konuk olan Turgut, Model grubundan neden ayrıldığını anlatırken Sertab Erener ile de konuşmadıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 13:50
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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu YouTube programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi.

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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

"BİRBİRİMİZE DOYDUK"

Turgut, "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk." dedi.

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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri şöyle anlattı:

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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

"Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık..."

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Fatma Turgut ile Sertab Erener arasındaki ipler koptu: Birbirimize doyduk...

"Bir anda aradılar ve 'Türkiye'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum."

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