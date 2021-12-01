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Haberler Galeri Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 73'üncü bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Heyecanın düşmeyeceği yeni bölümde kadroya sürpriz bir isim transfer olacak.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:34
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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

'KURULUŞ OSMAN' KADROSUNA YENİ OYUNCU

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna 73'üncü bölümde yeni bir oyuncu katılıyor.

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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 73. bölümde, Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır.

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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

MARI KOSSES'TEN TURGUT BEY'E MESAJ

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar.