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Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 73'üncü bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Heyecanın düşmeyeceği yeni bölümde kadroya sürpriz bir isim transfer olacak.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:34Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:34