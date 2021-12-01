Kuruluş Osman kadrosuna flaş transfer! Feyza Sevil Güngör sürpriz karaktere hayat verecek

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 73'üncü bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Heyecanın düşmeyeceği yeni bölümde kadroya sürpriz bir isim transfer olacak.