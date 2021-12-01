01 Aralık 2021, Çarşamba
Akkız ve Batuga buluştu! Destan reytinglerde zirveye kuruldu
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. #AkkızDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk , Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi. 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:52
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