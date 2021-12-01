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Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Serdar öldü mü? Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti. Bir yandan Serdar yaşam savaşı verirken, Serdar ve Zehra'nın birbirine söylediği aşk dolu sözler izleyenleri hüzünlendirdi. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir grup kişinin mücadelesini konu ediniyor. Peki; Teşkilat 25. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:45Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:45