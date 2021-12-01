Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

Teşkilat 25. bölüm fragmanı! Teşkilat Serdar öldü mü? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan teşkilat dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; ağır yaralı olan Serdar'ın sağlık durumunun kritik bir seviyede olması izleyenleri korkuttu. Serdar ve Zehra arasında geçen ve konuşma ve çiftin aşk sözleri izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşatacak. İşte; Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleme ekranı!