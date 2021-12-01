01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Serdar öldü mü? Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti. Bir yandan Serdar yaşam savaşı verirken, Serdar ve Zehra'nın birbirine söylediği aşk dolu sözler izleyenleri hüzünlendirdi. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir grup kişinin mücadelesini konu ediniyor. Peki; Teşkilat 25. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:45
  • 1
  • 8
Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

Teşkilat 25. bölüm fragmanı! Teşkilat Serdar öldü mü? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan teşkilat dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; ağır yaralı olan Serdar'ın sağlık durumunun kritik bir seviyede olması izleyenleri korkuttu. Serdar ve Zehra arasında geçen ve konuşma ve çiftin aşk sözleri izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşatacak. İşte; Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleme ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

TEŞKİLAT 25. BÖLÜM FRAGMANI!

Fragmanda Serdar'ın ölüm kalım mücadelesi vermesi ve Zehra'nın onu kurtarmak için çabalaması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

  • 3
  • 8
Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

TEŞKİLAT 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

  • 4
  • 8
Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

  • 5
  • 8
Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.