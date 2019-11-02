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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

Kuruluş Osman ATV ekranlarında kısa bir süre içinde izleyicisine başlayacakken, 2 tanıtım fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman'ın yayınlanan tanıtım fragmanları toplamda 55 milyon izlenmeyi geçti. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile de çevrildi.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 14:21
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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman, rekor kırmaya şimdiden başladı. ATV Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in sahneleriyle 2 tanıtım fragmanı yayınlarken, görüntülerin toplam izlenme sayısı da belli oldu.

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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ikinci tanıtımın ardından dalga dalga yayılan #DevletOlmak hashtag'i ile de adından söz ettirdi.

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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

#DevletOlmak hashtag'i ile yayınlanan tanıtım Twitter'da Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi. 'Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi.

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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.

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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler

Sezonun en iddialı dizisi olarak merakla beklenen, hazırlık süreci bir yılı aşkın süren 'Kuruluş Osman', yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.