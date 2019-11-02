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Kuruluş Osman izlenme rekorları kırıyor! İşte o görüntüler
Kuruluş Osman ATV ekranlarında kısa bir süre içinde izleyicisine başlayacakken, 2 tanıtım fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman'ın yayınlanan tanıtım fragmanları toplamda 55 milyon izlenmeyi geçti. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile de çevrildi.
Giriş Tarihi: 02.11.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 14:21
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