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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Ceyda Ateş anne oldu! İşte bebeğinin ismi…
İş adamı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında nikah masasına oturan Ceyda Ateş, anne oldu. Oyuncu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızı olan Ateş'in bebeğine verdiği isim de belli oldu.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 10:18
Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş anne oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'BEBİŞ VE BEN SAĞLIKLIYIZ'
Önceki gün kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı. Ateş, "Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız." dedi.
Çift bebeklerinin adıyla ilgili, "Aslında çok isim düşündük. En son Talia ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
'ÇOK HEYECANLIYIM'
Öte yandan doğum öncesi objektiflerin karşısına geçen Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek heyecanını paylaşmıştı.
'DOĞUMDAN SONRA SETLERE DÖNECEĞİM'
Ayrıca güzel oyuncu, doğumdan kısa bir süre sonra setlere döneceğini de daha önce dile getirmişti.