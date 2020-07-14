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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, özel hayatıyla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla magazin dünyasını peşine takan Burak Özçivit'in babası herkesi şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları.
Giriş Tarihi: 14.07.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 23:25
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