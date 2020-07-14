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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, özel hayatıyla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla magazin dünyasını peşine takan Burak Özçivit'in babası herkesi şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 23:25
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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in özel hayatı magazin dünyasında gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in kendi babaı da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. İşte ünlülerin babaları.

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...
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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit babası ile gündem oldu! Burak Özçivit'in babası...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI