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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Aslıhan Güner ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı'nda İsmail Demirci ile aralarında güzel bir uyum yakalayan Aslıhan Güner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Aslıhan Güner, son yaptığı paylaşımla konuşuldu.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:03
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Dizi setinden sık sık paylaşımlar yapan Aslıhan Güner son yaptığı paylaşımla ise şaşırttı. Set arasından paylaştığı fotoğrafa 'Yorgun ama mutlu' yazan Güner, güzelliğiyle kendisine maşallah dedirtti.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Aslıhan Güner'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

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