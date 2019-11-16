Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla olay oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Aslıhan Güner ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı'nda İsmail Demirci ile aralarında güzel bir uyum yakalayan Aslıhan Güner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Aslıhan Güner, son yaptığı paylaşımla konuşuldu.