Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Özçivit'in babası ile benzerliğini görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...