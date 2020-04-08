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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Özçivit'in babası ile benzerliğini görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 16:31
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

Kuruluş Osman'daki performansıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

PINAR ALTUĞ VE BABASI

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı!