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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

Kuruluş Osman'ın yayınlanacağı tarihin açıklanmasıyla gözler kadın oyuncuya çevrildi. Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisindeki partneri merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit dışında birçok oyuncusu belli olan Kuruluş Osman'ın başroldeki kadın oyuncusu da dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek isim Aslıhan Karalar. Genç oyuncu at binme eğitimi de aldı. Peki Aslıhan Karalar kimdir?

Giriş Tarihi: 13.11.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 19:32
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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

ATV ekranlarında 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın merak edilen kadın oyuncusu Aslıhan Karalar çıktı. Aslıhan Karalar'ın Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e partnerlik edecek olmadı sosyal medyada dikkat çekti.

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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

KURULUŞ OSMAN'IN MALHUN HATUN'U!

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri yani Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a hayat verecek olan Aslıhan Karalar merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın kadın oyuncusu Aslıhan Karalar kimdir?

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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

Aslıhan Karalar aynı zamanda küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi de aldı.

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Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

Aslıhan Karalar'ın merak edilen yönlerinden biri de boyu oldu. Burak Özçivit ile birlikte ekranda nasıl duracağı merak edildi. Peki Aslıhan Karalar'ın boyu kaç? İşte ünlülerin boyları...