Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu! Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri...

Kuruluş Osman'ın yayınlanacağı tarihin açıklanmasıyla gözler kadın oyuncuya çevrildi. Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisindeki partneri merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit dışında birçok oyuncusu belli olan Kuruluş Osman'ın başroldeki kadın oyuncusu da dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'e eşlik edecek isim Aslıhan Karalar. Genç oyuncu at binme eğitimi de aldı. Peki Aslıhan Karalar kimdir?