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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

2016 yılında Cunda'da düzenlenen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Kenan İmircalıoğlu ve Sinem Kobal, evliliklerinin 4'ncü yılını kutladı. Çift anne baba olmak için gün sayarken Sinem Kobal'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşımlar geldi. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu, yıl dönümleri için şu paylaşımları yaptı…

Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:48
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

Ayvalık'ta düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın düğünü günlerce konuşulmuş, ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşanmıştı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

Şu sıralar doğacak bebekleri için gün sayan Sinem Kobal, evliliklerinin dördüncü yılını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımları…

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!