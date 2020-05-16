Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması!

2016 yılında Cunda'da düzenlenen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Kenan İmircalıoğlu ve Sinem Kobal, evliliklerinin 4'ncü yılını kutladı. Çift anne baba olmak için gün sayarken Sinem Kobal'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşımlar geldi. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu, yıl dönümleri için şu paylaşımları yaptı…