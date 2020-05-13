Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Kuruluş Osman dizisinin en sevilen karakteri Bamsı Beyrek'e hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.