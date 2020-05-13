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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek rolüyle yer alan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 18:44
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Kuruluş Osman dizisinin en sevilen karakteri Bamsı Beyrek'e hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.