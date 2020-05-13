ANA SAYFA
Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek rolüyle yer alan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 18:44
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38