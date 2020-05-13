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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol'un merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 19:00
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kimmiş!

TİMUÇİN ESEN