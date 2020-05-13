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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

Survivor'nun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle sarsıldı. Elenmesinin ardından köpeğinin ölüm haberini Acun Ilıcalı'dan alan Ersin Korkut, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Köpeği Mess ile fotoğrafını paylaşan Ersin Korkut böyle seslendi...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 18:00
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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle Ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Survivor izleyicisinin hiç beklenmediği bu gidiş sonrası Ersin Korkut sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü ilk etapta söyleyemedi.

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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

Ersin'in acı haberi kamera önünde almasını istemeyen Acun Ilıcalı ise çekimlerin ardından Korkut'la kameraların olmadığı yerde buluşarak köpeğinin öldüğünü açıkladı.

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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!

Vedasıyla herkesi üzen Korkut'a ünlü isimlerden de destek gecikmedi.