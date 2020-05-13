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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan duygusal paylaşım!
Survivor'nun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle sarsıldı. Elenmesinin ardından köpeğinin ölüm haberini Acun Ilıcalı'dan alan Ersin Korkut, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Köpeği Mess ile fotoğrafını paylaşan Ersin Korkut böyle seslendi...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 18:00
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