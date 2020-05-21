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Haberler Galeri Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 22'nci bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitlerken zirveyi de kimseye bırakmadı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Osman Bey'in rüyasının yanı sıra Bala Hatun'la evliliği de damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:05
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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin de zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in rüyasının yanı sıra Bala Hatun'la evliliğinin damga vurduğu Kuruluş Osman'ın 22'inci bölümü, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %8,50 izlenme oranı ve %21,86 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %10,37 izlenme oranı ve %25,10 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.

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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Osman Bey'e hanedanın ve devletin geleceğinin müjdelendiği kutlu rüyasının yer aldığı sahne, seyirciden övgü alırken, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu. #KutluRüya etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören Kuruluş Osman, Türkiye'de gece boyunca trend listesinde birinci sırada bulunurken, dünya trend listesinde de yedinci sırada aldı.

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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Osman Bey'in meşhur rüyasının yer aldığı sahneyle çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun evlendi. Bölümün ardından yayınlanan 23'üncü bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı.

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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

"Şeyh Edebalı'dan aldığı nasihatle gazaya başlayan Osman Bey, uç bölgesindeki Moğol hakimiyetini nasıl kıracak?" "Alişar, Osman Bey'e karşı Moğollar'dan aldığı desteği nasıl kullanacak?", "Gerçekleri görmeye başlayan Dündar, Alişar'la ittifakını yeniden değerlendirecek mi?"

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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

"Aygül, Osman Bey ve Bala Hatun'un evliliğine nasıl tepki verecek?" sorular 28 Mayıs çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 23'üncü bölümde yanıt bulacak.