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Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 22'nci bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitlerken zirveyi de kimseye bırakmadı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Osman Bey'in rüyasının yanı sıra Bala Hatun'la evliliği de damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:05
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