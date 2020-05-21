Kuruluş Osman Çarşambanın zirvesinde! Kuruluş Osman 22'nci bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinin de zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in rüyasının yanı sıra Bala Hatun'la evliliğinin damga vurduğu Kuruluş Osman'ın 22'inci bölümü, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı ile birinci, AB Sosyal Statü'de %8,50 izlenme oranı ve %21,86 izlenme payı ile ikinci ve 20+ABC1'de %10,37 izlenme oranı ve %25,10 izlenme payı elde ederek ikinci oldu.