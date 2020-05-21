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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…
Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle ekrana damga vuran Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası istanbul'u terk etmişti. Kendisine doğa içinde yeni bir yaşam kuran Gürbüz, yeni hayatını anlattı. "Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum" diyen Gürbüz, cennet gibi bir köşede yaşadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:45
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