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Haberler Galeri İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle ekrana damga vuran Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası istanbul'u terk etmişti. Kendisine doğa içinde yeni bir yaşam kuran Gürbüz, yeni hayatını anlattı. "Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum" diyen Gürbüz, cennet gibi bir köşede yaşadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:45
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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecini tamamladı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

Yeni hayatından fotoğrafları sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada :) Bu memleketin bir köşesinde, birçoğunun önünden geçtiği, birçoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı: Cennet gibi bir köşede…

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik... Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar"